Расчет "Града" уничтожил отряд националистов ВСУ под Артемовском

скриншот из видео К северу от Артемовска наши разведчики обнаружили скопление украинских националистов, после чего выслали координаты в командный центр, и на позиции выдвинулся экипаж реактивной системы залпового огня "Град".
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