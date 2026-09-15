Полвека вместе: супруги из Косихи поделились секретом счастливой семейной жизни

Галина и Василий Волковы поженились более пятидесяти лет назад. За эти годы они вместе пережили и радости, и трудности, и давно уже не представляют жизни друг без друга.
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