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Царьград

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Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал выборы ответом на давление Запада

Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал выборы ответом на давление Запада

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что голосование на выборах представляет собой ответ на внешнее давление, направленное на ослабление России.

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