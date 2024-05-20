Для военных запустили автобусный маршрут Актау-Оймаша

На минувшей неделе управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области запустило регулярный автобусный маршрут «Актау-Оймаша-Актау», курсирующий от города Актау до воинской части 25744 и 75488 и полигона «Оймаша».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии