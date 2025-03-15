В Индонезии стремятся поощрять внешкольное образование

Внешкольные образовательные мероприятия стремится продвигать правительство Индонезии, чтобы обеспечить доступ к знаниям для большего числа детей, 15 марта приводит слова заместителя министра начального и среднего образования Фаджара Риза Уль Хака агентство ANTARA.
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