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Радимов об удалении Мелкадзе за удар локтем: «Он бы рисковал состоянием здоровья в раздевалке за такую подлость, если бы Черчесов сейчас был игроком, а не тренером»

Владислав Радимов оценил удаление Георгия Мелкадзе за грубость. Нападающий « Ахмата » получил красную карточку на 37-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) за удар локтем защитника тольяттинцев Вячеслава Бардыбахина в голову.

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