TMZ Sports: бывший чемпион UFC Хилл арестован за избиение своего брата

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории, американский боец смешанных единоборств (MMA) Джамал Хилл арестован за избиение своего брата Джеймса Хилла - младшего.
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