Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Богородский возглавил рейтинг округов Подмосковья по росту цен на жилье В тройку лидеров среди подмосковных округов по темпам роста цен на новостройки за месяц вошли Богородский, Одинцовский и Химки Богородский городской округ возглавил рейтинг локаций Московской области по темпам роста цен на новостройки в феврале 2025 года.