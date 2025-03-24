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Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Богородский возглавил рейтинг округов Подмосковья по росту цен на жилье В тройку лидеров среди подмосковных округов по темпам роста цен на новостройки за месяц вошли Богородский, Одинцовский и Химки Богородский городской округ возглавил рейтинг локаций Московской области по темпам роста цен на новостройки в феврале 2025 года.

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