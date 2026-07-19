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Предательство, инфаркт и конь Ленфильм: что пережил Игорь Скляр после того, как увёл жену у лучшего друга

Предательство, инфаркт и конь Ленфильм: что пережил Игорь Скляр после того, как увёл жену у лучшего друга

В конце 1970-х Игорь Скляр и Андрей Краско были не просто друзьями — они делили кров и сцену. Когда у Скляра не осталось денег на жильё, Краско пригласил его пожить к себе — вместе с женой, актрисой Натальей Акимовой.

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