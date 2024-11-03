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Царьград

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Зеленский: За неделю на Украину упали 500 БПЛА более 900 бомб

Зеленский: За неделю на Украину упали 500 БПЛА более 900 бомб

Президент Украины заявил о беспрецедентной активности ВКС России.По словам Владимира Зеленского, за минувшую неделю против ВСУ и объектов инфраструктуры было задействовано 500 БЛПА и 900 авиабомб.

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