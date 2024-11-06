Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Закон или Справедливость? Полицейский дал в морду подонку, избивающему мать-инвалида и заработал восхищение пользователей Сети. Он прав?

Закон или Справедливость? Полицейский дал в морду подонку, избивающему мать-инвалида и заработал восхищение пользователей Сети. Он прав?

Наверное многие уже заметили, что Справедливости, как таковой, нет нигде в мире и поэтому любой намёк на неё встречается людьми с искренним одобрением и даже ликованием.

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