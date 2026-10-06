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Север Пресс

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Ямалец стал фигурантом дела после покупки сыну питбайка

Ямалец стал фигурантом дела после покупки сыну питбайка

Подросток из села Находка получил травмы после ДТП на питбайке. На его отца возбудили уголовное дело о вовлечении сына в опасные действия.

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