В крови скончавшегося пресс-секретаря SHAMANа не нашли запрещенных веществ

«Запрещенных веществ в крови не было», — сообщил информированный источник РИА Новости. Антон Коробков-Землянский, умерший в Москве в ноябре прошлого года в возрасте 40 лет, возможно, стал жертвой отравления неустановленным веществом.
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