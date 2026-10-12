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Жизнь хищнику: тигра, растерзавшего посетителя британского зоопарка, не усыпят

Жизнь хищнику: тигра, растерзавшего посетителя британского зоопарка, не усыпят

Администрация Йоркширского парка дикой природы официально подтвердила, что амурский тигр по кличке Алтай, смертельно травмировавший забравшегося в его вольер мужчину, не будет подвергнут усыплению, сообщает газета The Guardian .

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