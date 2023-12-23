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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске из-за дела о детском порно бывшему директору школы заплатят 450 тысяч

В Новосибирске из-за дела о детском порно бывшему директору школы заплатят 450 тысяч

Советский районный суд рассмотрел дело по иску экс-директора школы №35 Антона Неграша, на которого ранее было заведено уголовное дело о создании и распространении порнографии, а также в вовлечении в это дело учеников.

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