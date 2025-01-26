Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Алексей Башан сообщил, что к полудню явка избирателей составила 56,5%.
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