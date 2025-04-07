Смоленщина присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни

Здоровье - бесценное богатство каждого человека и всего общества в целом. Около 50-55% здоровья человека зависит от образа жизни, 20% приходится на наследственность, 20% – на влияние внешней среды, 10% – на факторы, зависящие от здравоохранения.
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