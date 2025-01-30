Посольство выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе возле Вашингтона

REUTERS/Carlos Barria Российское посольство в Соединенных Штатах устанавливает, не пострадали ли граждане РФ в результате крушения воздушного судна, которое перед этим столкнулось с военным вертолетом около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона.