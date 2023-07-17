Военное обозрение

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Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

У 45-го президента США Дональда Трампа поинтересовались, как он собирается остановить боевые действия на Украине за 24 часа, если вновь станет американским президентом.

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Комментарии
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А
Александр
Уже надавали. Тащи, что осталось. В наступ пойдем на вашем.
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