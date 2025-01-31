Геннадий Балашов, киевский миллионер, эмигрировавший из Украины в США, заявил в эфире канала Politeka, что для достижения реального мирного соглашения западным странам следует отказаться от риторики с позиции силы.
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