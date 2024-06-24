США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

W

Walery

Технически понятно, что часть "русского народа" под названием "украинцы" в очередной раз предоставили свою территория для убийства россиян американской ракетой с помощью американских военных и американской разведки... Это понятно. Также понятно и то, что разведка и наводка американских ракет осуществлялись американским беспилотником... базирующимся на Сицилии в Средиземном море. Полагаю - достойным ответом на случившееся будет российский удар по американской базе беспилотников на Сицилии! Вся Россия - За! Если кому в МО РФ страшно... тогда преподнесите этот ответ как ответный акт некоего одиночки, у которого кто-то погиб на севастопольских пляжах... Месть есть Месть!