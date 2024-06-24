Театр абсурда
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Театр абсурда

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США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

День Святой Троицы. С праздником, православные! Сегодня день рождения нашей Матери-Церкви, и я от всей души поздравляю нас с тем, что мы ее чада В такой большой праздник и сатана не дремлет: ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.

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Комментарии
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Геннадий
&quot;...А вот их тушки на столбах нам понравятся. Где там новые Судоплатовы?..&quot; 👍‼️
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8 час.
TF
Tatyana Fedotova
Почему не сбить наводчиков? Разлетп
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7 час.
W
Walery
Технически понятно, что часть &quot;русского народа&quot; под названием &quot;украинцы&quot; в очередной раз предоставили свою территория для убийства россиян американской ракетой с помощью американских военных и американской разведки... Это понятно. Также понятно и то, что разведка и наводка американских ракет осуществлялись американским беспилотником... базирующимся на Сицилии в Средиземном море.  Полагаю - достойным ответом на  случившееся будет российский удар по американской базе беспилотников на Сицилии! Вся Россия - За!  Если кому в МО РФ страшно... тогда преподнесите этот ответ как ответный акт некоего одиночки, у которого кто-то погиб на севастопольских пляжах...  Месть есть Месть!
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3 час.

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