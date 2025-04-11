Дарран Хиллиард будет выступать за УНИКС (El Progreso de Lugo)

Как пишет El Progreso de Lugo, казанский УНИКС заменит травмированного Тони Тэйлора. В этом чемпионате Испании Хиллиард провел 26 матчей за «Бреоган», в среднем за 28 минут набирая 13,6 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи.