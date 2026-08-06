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Миколог назвал главные признаки грибного места

Миколог назвал главные признаки грибного места

Грибы растут не хаотично, а в определенных условиях — с учетом типа леса, соседства с конкретными деревьями, влажности и освещенности Миколог Максим Дьяков в беседе с "Абзацем" поделился секретами поиска грибов.

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