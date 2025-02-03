Видео: в «Павловске» поделились историей возвращения чашки с портретом Марии Антуанетты

Она обнаружилась в одном из антикварных магазинов Петербурга Детективную историю о пропаже и возвращении ценного предмета из коллекции Павловского дворца смогли раскопать в архивах научные сотрудники музея-заповедника «Павловск».
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