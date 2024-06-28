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Расширено право военнослужащих на получение земельных участков после прохождения ими военной подготовки

Расширено право военнослужащих на получение земельных участков после прохождения ими военной подготовки

На сегодняшнем расширенном совещании в Департаменте государственной правовой службы (ГСУ) Министерства имущественных отношений Республики Дагестан обсуждались поправки в региональный закон о предоставлении земельных участков военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции.

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