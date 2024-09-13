Маска высказался о заявлении Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

Бизнесмена обеспокоили слова президента России Американский предприниматель Илон Маск высказался о словах президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.
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