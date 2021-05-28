Кармические законы Вселенной. 9 главных законов! Часто случается что-то неприятное и нарушающее наше душевное спокойствие? Значит мы не приняли во внимание один из законов! В погоне за счастьем человек всегда забывал о том, что мы в этом мире – всего лишь гости, что Вселенная существовала миллионы лет до нас, и будет существовать миллионы лет после, являясь устойчивым и самодостаточным организмом, защищенным от разрушения законами равновесия Вселенной, которые по-другому называются кармическими законами.