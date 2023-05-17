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“РВ”: Русские захватили “Америку” под Кременной, выбив наёмников из Польши

“РВ”: Русские захватили “Америку” под Кременной, выбив наёмников из Польши

В “Русской весне” также отметили, что после поляков в этом месте остался лишь мусорВо время наступательной операции по направлению Кременной штурмовики группировки “Центр” ВС России взяли под свой контроль очередную посадку украинской армии.

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