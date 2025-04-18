Стартует автопробег «Города-герои – города героев»

Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и юбилеям присвоения почётных званий городам-героям. Запланировано три маршрута: северный (Мурманск – Санкт-Петербург – Москва), западный (Брест – Минск – Смоленск – Москва) и южный (Севастополь – Керчь – Новороссийск – Волгоград – Тула – Москва).
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