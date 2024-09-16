Наметились явные признаки мира после международных конференций по Южно-Китайскому морю

С 11 по 13 сентября состоялись три встречи, связанные с ситуацией в Южно-Китайском море, а именно: Совещание старших должностных лиц по выполнению Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, Сяншаньский форум глобальной безопасности и Механизм двусторонних консультаций Китая и Филиппин по Южно-Китайскому морю.