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В НАТО признали мощь ядерного оружия России

В НАТО признали мощь ядерного оружия России

Недавно был подведён окончательный итог идущего противостояния, когда в НАТО официально признали: мощь ядерного оружия такова, что альянс не смеет нападать на Россию.

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Комментарии
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Семен Демин
Победы ослепляют. Имею ввиду победу запада в холодной войне с СССР.
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11 час.
Святослав Сюткин
Сюткин Святославспасибо большое Ученым России и Президенту Путину В.В.. Остался бы Ельцин еще на несколько лет у власти - время было бы упущено!
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10 час.
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