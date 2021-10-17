Популярные статьи

Свежие комментарии

Белоруссия выгнала посла Франции

Белоруссия выгнала посла Франции

Посла Франции официально попросили на выход из Белоруссии.Причина банальная - Франция до сих пор не хочет признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а посол Белоруссии уклоняется от встречи с Лукашенко и был готов встречатся только с Макеем.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Понять и простить
Уважуха

Картина дня

наверх