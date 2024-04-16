Особенности и типичные ошибки представления на государственную регистрацию уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде

Типичными ошибками представления на государственную регистрацию уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде могут быть несоблюдение требований Федерального закона от 21.
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