Шесть человек пострадали после взрыва газового баллона на Ставрополье

t.me/МЧС Ставропольского края Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона с последующим возгоранием в частном доме в селе Ульяновка на Ставрополье, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
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