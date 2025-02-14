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Шесть человек пострадали после взрыва газового баллона на Ставрополье

Шесть человек пострадали после взрыва газового баллона на Ставрополье

t.me/МЧС Ставропольского края Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона с последующим возгоранием в частном доме в селе Ульяновка на Ставрополье, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

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