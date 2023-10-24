Международный гроссмейстер Ион Доска завоевал пятый титул чемпиона мира по игре в шашки в блиц-программе среди ветеранов, опередив на два очка чемпиона мира Юрия Королева из России и чемпиона Азии Алишера Артыкова из Узбекистана.