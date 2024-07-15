РБК: основатель Telegram Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан. После своего визита в эту страну он заявил, что его мессенджером пользуется аудитория из 12,5 млн человек.
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