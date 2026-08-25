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Журнал «Профиль»

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ВС РФ нанесли новые удары по портам Большой Одессы

ВС РФ нанесли новые удары по портам Большой Одессы

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 25 августа 2026 года, во вторник.

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