ВС РФ нанесли новые удары по портам Большой Одессы

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 25 августа 2026 года, во вторник.
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