Российская ПВО отразила новую массированную ночную атаку украинских беспилотников Новую массированную атаку на российские регионы предпринял Киев, в ночь на воскресенье атаковав сразу семь регионов.
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Российская ПВО отразила новую массированную ночную атаку украинских беспилотников Новую массированную атаку на российские регионы предпринял Киев, в ночь на воскресенье атаковав сразу семь регионов.
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