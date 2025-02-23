Неделя о Страшном суде: в чем смысл притчи и что надо делать в этот день?

Предпоследнее воскресенье перед Великим постом носит название "Неделя о Страшном суде" или Мясопустная неделя Неделя о Страшном суде – предпоследнее воскресенье перед Великим постом – в 2025 году выпало на 23 февраля.
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