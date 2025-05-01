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Подполье рассекретило причастных к трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году

Подполье рассекретило причастных к трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году

ОДЕССА, 1 мая, ФедералПресс. Представители одесского подпольного движения Stop Grave заявили, что некоторые участники трагических событий 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек, в настоящее время занимают высокие посты в украинских силовых структурах.

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