Подполье рассекретило причастных к трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году

ОДЕССА, 1 мая, ФедералПресс. Представители одесского подпольного движения Stop Grave заявили, что некоторые участники трагических событий 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек, в настоящее время занимают высокие посты в украинских силовых структурах.