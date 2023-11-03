Герои сериала «Реальные пацаны» отправились на СВО

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Тринадцатилетняя история «Реальных пацанов» закончилась. Создатели решили завершить сериал поездкой героев к раненым участникам спецоперации в госпиталь, такой финал растрогал поклонников телешоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)