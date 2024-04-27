Что надо говорить в Вербное воскресенье, зачем детей веточкой хлестать ClickioВербное воскресенье, с его древними обрядами и традициями, удивительным образом переплетает в себе элементы языческих ритуалов и православных обрядов, напоминая о своей важности.
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