Бананы, гречка и еще 6 продуктов, которые помогут кишечнику работать без сбоев

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, кишечник не зря называют дирижером нашего тела. От его состояния и функциональной активности зависит работа всего организма в целом и каждого органа в отдельности.
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