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Пункт-А

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От плюшки до буханки: в России вступили в силу новые хлебные стандарты

От плюшки до буханки: в России вступили в силу новые хлебные стандарты

Хотя базовое соотношение ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта в хлебе «столичный» остается классическим.

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