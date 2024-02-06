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Великую святыню частицу Пояса Пресвятой Богородицы доставят 10 февраля в Беларусь.

Великую святыню частицу Пояса Пресвятой Богородицы доставят 10 февраля в Беларусь.

Фото БПЦ4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая святыня частица Пояса Пресвятой Богородицы будет принесена с 10 февраля по 17 марта в пределы Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

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