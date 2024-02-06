Великую святыню частицу Пояса Пресвятой Богородицы доставят 10 февраля в Беларусь.

Фото БПЦ4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая святыня частица Пояса Пресвятой Богородицы будет принесена с 10 февраля по 17 марта в пределы Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.