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Белый дом уличили в желании присвоить заслуги за отставку Асада

Белый дом уличили в желании присвоить заслуги за отставку Асада

Администрация действующего президента США Джо Байдена использует падение режима Башара Асада в Сирии, чтобы выстроить новую линию защиты своей часто критикуемой политики в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке.

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