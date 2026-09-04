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В Мозамбике благодаря армии Руанды возобновлено строительство завода СПГ

В Мозамбике благодаря армии Руанды возобновлено строительство завода СПГ В одной из беднейших стран мира в Юго-Восточной части Африки произошло зна.

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