Глава СК России взял на контроль расследование о подрыве генерала Российской армии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования о подрыве генерала-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова.
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