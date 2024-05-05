Симфонический оркестр Мариинского театра выступит на XXIII Московском Пасхальном фестивале

Он откроется уже сегодня, 5 мая Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева исполнят увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Шестую симфонию Шостаковича и Четвертую симфонию Чайковского.
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