Симфонический оркестр Мариинского театра выступит на XXIII Московском Пасхальном фестивале

Он откроется уже сегодня, 5 мая Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева исполнят увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Шестую симфонию Шостаковича и Четвертую симфонию Чайковского.