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Астронавт провел в космосе 571 час и увидел то, чего «не должен был видеть»

Астронавт провел в космосе 571 час и увидел то, чего «не должен был видеть»

Астронавт провел в космосе 571 час и увидел то, чего «не должен был видеть» Максим МорозовСмена обстановки часто может творить чудеса, расширяя наш кругозор, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что космические путешествия могут сделать для нашего разума? После многих лет тщательного обучения можно было бы предположить, что астронавты совершенно потеряли чувствительность к идее наблюдения за планетой Земля с расстояния в несколько сотен миль.

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